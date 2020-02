Briseles efekts jeb kā ES spēj mainīt dažādus procesus pat ļoti tālu no tās robežām

Datu prasības

Eiropas Savienība ir spējusi ar savu regulu spēku panākt reālas pārmaiņas, kas attiecas uz personas datu aizsardzību. 2016. gadā Eiropas Savienība ieviesa Vispārējo Datu aizsardzības regulu (GDPR), kas limitē iespējas, ko uzņēmumi vai kādas citas institūcijas var pieprasīt no cilvēka.

Eiropas Savienībā ir stingri noteikts, ka jānodrošina cilvēku datu integritāte un drošība. Tāpat tiek norādītas “tiesības būt aizmirstam”. Tādējādi cilvēks savas dzīves laikā var pieprasīt, lai pēc viņa nāves visi personas dati tiktu dzēsti.

Kas attiecas uz uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem – tiem ir jāņem vērā, ka produkts vai pakalpojums nepārkāps datu aizsardzības prasības. Kompānijas, kas pārkāpj datu aizsardzības regulu, var tikt pie milzīga soda – pat 20 miljonu eiro apmērā.

GDPR pieņemšana ir bijis ilgs process. ASV valdība un Savienoto Valstu vadošās kompānijas kā “Cisco”, “Intel” un “Microsoft” uzsvēra, ka šāda regula apdraud nacionālo drošību, kā arī “nogalina iespējas pētniecībai un inovācijām.” ASV kritika attiecībā pret Eiropas Savienības datu regulu bija saistīta ar to, ka ASV dod iespēju tirgiem “pašnoteikties”, kamēr valdība biznesa pašnoteikšanās procesā var iejaukties tikai nepieciešamības gadījumā. Līdz ar to – datu aizsardzības likumi ASV ir daudz vājāki un mazāk efektīvāki nekā Eiropas Savienībā, kur GDPR prasības ir īpaši stingras sabiedriskajā sektorā, banku sektorā, kā arī veselības aprūpē. Tikmēr sabiedriskais sektors ASV pats nosaka regulējumus, to vidū arī uz datu aizsardzību.

Personas datu aizsardzības politika Eiropā ir spēcīgāka nekā ASV, un tas ir noticis, pateicoties britu konsultāciju uzņēmumam “Cambridge Analytica”, kas ieguva privātus datus no “Facebook” lietotājiem. Šos datus vēlāk izmantoja 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā, kā arī tajā pašā gadā notikušā “Brexit” referenduma laikā, kad “Facebook” lietotājiem laika joslās tika rādītas dažādas “personalizētas” ziņas. Tomēr, pateicoties GDPR prasībām, vismaz Eiropā šāda situācija vairs atkārtoties nevar, un tas ietkemē arī ASV.

GDPR daļēji skar arī ASV, jo lielo tehnoloģiju uzņēmumu “Facebook” un “Google” nozīmīgas tirgus daļas ir tieši Eiropā. “Facebook” Eiropā lieto vairāk nekā 250 miljoni cilvēku, kas producē aptuveni ceturto daļu no “Facebook” globālajiem ienākumiem. “Google” tirgus daļa ir vēl nozīmīgāka, līdz ar to – aiziešana no Eiropas Savienības šiem uzņēmumiem jebkādā gadījumā ir ārkārtīgi neizdevīga. Tieši tādēļ šie tehnoloģiju giganti ir izvēlējušies pielāgoties GDPR prasībām un aizsargāt Eiropas lietotāju personas datus, nekā pamest Eiropas tirgu.