Apvienība: Akcīzes likmes palielināšana nemazinās alkohola patēriņu

"Nozares izpratnē pret nodokļu politiku jāizturas loģiski un racionāli, tā jāveido tā, ka iespējamie prognozētie nodokļi tiek iekasēti un ka tie neveicina nelegālās uzņēmējdarbības attīstību. Ja akcīzes nodokli cels par 30% no nākamā mēneša, ir pilnīgi skaidrs, ka valsts budžets no alkohola nozares iekasēs ievērojami mazāk nodokļu," pauda Vītols.

LETA jau vēstīja, ka atbilstoši pašlaik spēkā esošajam regulējumam no šā gada 1.marta akcīzes nodokļa likme vīnam, raudzētiem dzērieniem (virs 6%) un starpproduktiem (līdz 15%) pieaugs no 101 eiro līdz 111 eiro par 100 litriem, starpproduktiem (virs 15% un līdz 22%) - no 168 eiro līdz 185 eiro, bet spirtam un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem - no 1564 eiro līdz 2025 eiro. Alum par katru absolūtā spirta tilpumprocentu par 100 litriem akcīze pieaugs no 7,4 eiro līdz 8,1 eiro.