Attālināti strādājošo cilvēku īpatsvars Latvijā zemāks nekā ES vidēji

"Eurostat" dati arī liecina, ka ES dalībvalstīs no mājām vidēji vairāk strādā sievietes (5,5% no visu nodarbināto sieviešu skaita) nekā vīrieši (5%).

Tāpat attālināti strādājošo īpatsvars pieaug vienlīdz ar vecuma palielināšanos. ES vidēji vien 1,8% nodarbināto vecumā no 15-24 gadiem strādāja no mājām, salīdzinot ar 5% vecuma grupā no 25-49 gadiem un 6,4% vecuma grupā no 50-64 gadiem.