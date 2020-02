Ar termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanu saistītie ieguldījumi veido 1,5 miljardus eiro

Laikā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.jūnijam atbilstoši investīciju programmai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) ir izsniegusi aptuveni 18 000 TUA. 177 gadījumos TUA izsniegšana investoriem atteikta, bet anulētas 1633 TUA.

Nerezidentu ar TUA saņemšanu saistītie ieguldījumi no 2010.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.jūnijam bija 1,5 miljardi eiro.

No kopumā investīciju programmas ietvaros ieguldītajiem līdzekļiem 82,9% jeb 1,25 miljardi eiro ir saistīti ar darījumiem Latvijas nekustamā īpašuma tirgū. Ieguldījumi kredītiestāžu pakārtotajās saistībās veido 10,5% jeb 158 miljoni eiro, bet attiecinātie ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā - 6%. Īpašam mērķim noteiktu bezprocentu valsts vērtspapīru iegādē ieguldīti 9,5 miljoni eiro jeb 0,6% no kopējā investīciju apjoma.

TUA pieteicēji galvenokārt ir no reģioniem ar nestabilu ģeopolitisko situāciju un kapitāla piesaistei paaugstinātiem riskiem - lielu ekonomisko un politisko nenoteiktību. Aptuveni 85% no visām TUA ir pieprasījuši investori no bijušās PSRS teritorijas.