Google grasās celt koka debesskrāpju rajonu Toronto 900 miljonu dolāru vērtībā

Grandiozie plāni par jauna rajona radīšanu tehnoloģiju giganta "Google" mātesuzņēmumam "Alphabet" radās jau 2017. gadā. Pērn tehnoloģiju giganta nolīgtais pilsētplānošanas uzņēmums "Sidewalk Toronto" pēc rūpīgas plānošanas un projekta izstrādes publiskai apskatei publicēja 1500 lapu biezu pilsētas plāna aprakstu. Uzņēmums skaidro, ka jaunais un inovatīvais rajons aizņems 140 hektārus un no citām pilsētas daļām atšķirsies ar koka debesskrāpjiem un fenomenāliem risinājumiem, piemēram, robotiem, kas izvedīs atkritumus, un luksoforiem, kas pielāgosies gājēju kustības īpatnībām.

Kanādas pilsētplānošanas uzņēmums atklāj, ka šis būs pirmais koka debesskrāpju rajons pasaulē, kā arī katra no mājām būs ilgtspējīga un dabai draudzīga. Kas attiecas uz rajona plānošanu, šo pilsētas daļu dēvēs par "15 minūšu pilsētu" - cilvēkam vajadzēs vien 15 minūtes, lai aizietu no vienas vietas uz otru. Plānotāji to panāks ar īpašu ēku izvietojumu - ēkas būs stratēģiski izkārtotas tā, lai dažādu kategoriju iestādes atrastos 15 minūšu gājiena rādiusā, turklāt dažos namos būs apvienotas vairākas funkcijas, proti, gan dzīvojamais komplekss, gan biroju telpas atradīsies vienuviet. "Alphabet" rajonā esošie koka debesskrāpji būs aptuveni 35 stāvus augsti.