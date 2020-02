Vairākas pašvaldības pauž vēlmi pievienoties Valmieras, nevis Valkas novadam

Beverīnas novada pārstāvis atgādināja par nedaudz vairāk nekā 600 savāktiem parakstiem pret Trikātas pagasta atdalīšanu no novada, lai to iekļautu jaunveidojamajā Valkas novadā. Beverīnas novada pārstāvis akcentēja, ka ideja nodalīt Trikātas pagastu, lai to iekļautu Valkas novadā "izskatās pēc aneksijas".