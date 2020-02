Citviet pasaulē: ASV grasās atteikties no gāzes plītīm, lai glābtu planētu

Mūsdienās īpaša nozīme tiek piešķirta ilgtspējībai un ekoloģijai, tādēļ teju par tendenci būvniecībā ir kļuvusi dabai draudzīgu risinājumu un materiālu izmantošana, taču ar to neaprobežojas ekoloģiska dzīvošana. Rūpējoties par vidi un cenšoties samazināt mājsaimniecību ietekmi uz dabu, nepietiks vien ar atkritumu šķirošanu, ekoloģiskām mājām un beziepakojuma dzīvesveidu. Jāatceras, ka būtisks gaisa piesārņojuma radītājs ir dabasgāzes, kas veido siltumnīcas efektu Zemes atmosfērā. ASV ir viena no pirmajām valstīm, kur pakāpeniski sākas atteikšanās no dabasgāzes izmantošanas mājsaimniecībās.