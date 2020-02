Piedāvājumi, kā jau no nākamā gada varētu mainīties nodokļu sistēma

Pašlaik akcīzes nodoklis elektroniskajās cigaretēs izmantojamiem šķidrumiem (e-šķidrumi) tiek piemērots summējot divas likmes, vienu kas ir noteikta par vienu mililitru šķidruma un otru par vienu miligramu nikotīna. Lai vienkāršotu akcīzes nodokli e-šķidrumiem, paredzēts atteikties no pašreiz piemērojamās akcīzes nodokļa e-šķidrumiem struktūras, nosakot likmi par vienu mililitru e-šķidruma neatkarīgi no nikotīna daudzuma.

Sākotnējā piedāvājumā rosināts pakāpeniski paaugstināt dabas resursu nodokļa (DRN) likmi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos no līdzšinējiem 50 eiro par tonnu līdz 60 eiro 2021.gadā, 70 eiro 2022.gadā, bet 2023.gadā - 80 eiro. Tādējādi valsts budžets papildus iegūtu no 570 000 eiro 2021.gadā līdz pat diviem miljoniem eiro 2023.gadā.

Tāpat rosināts pakāpeniski paaugstināt DRN likmi bīstamo atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos no līdzšinējiem 60 eiro par tonnu līdz 70 eiro 2021.gadā, 80 eiro 2022.gadā, bet 2023.gadā - 90 eiro. Tādējādi valsts budžets papildus iegūtu no 20 000 eiro 2021.gadā līdz 72 000 eiro 2023.gadā.

Fiksēto nodokļa maksājumu par "C" kategorijas piesārņojošo darbību emisijām plānots celt no 71,14 eiro līdz 178 eiro nākamgad, 200 eiro 2022.gadā, bet 2023.gadā līdz 250 eiro. Tādējādi valsts budžets iegūs no papildus līdzekļus no 160 000 eiro līdz 370 000 eiro.