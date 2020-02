Video: velorikšotājs Vecrīgā nokautē austrieti

15.februārī pulksten 00.18 Rīgas pašvaldības policijas pilsētas videonovērošanas centrs piefiksēja vairāku personu strīdu Vecrīgā, kura laikā viens no tā dalībniekiem – velorikšas vadītājs - nokautēja citu vīrieti. Persona nokrita uz bruģa, kur palika guļam. Informācija nodota tuvākajai Rīgas pašvaldības policijas autopatruļai.

Aizturētais atzinās, ka tik tiešām vairākas reizes iesitis tūristam. Pēc pēdējā sitiena austrietis nokritis uz zemes un vairs nav piecēlies. Kā iemeslu savai rīcībai viņš skaidroja, ka darba laikā tūrists izmantojis viņa pakalpojumus. Vīrietis no kāda kluba devies prom bez virsdrēbēm. Sākumā velorikšotājs apjautājies, vai viņam neesot auksti un piedāvājis atgriezties atpakaļ pēc virsdrēbēm, tūrists to neesot vēlējies darīt – vien iesēdies braucamrīkā, lai dotos prom. Brīdī, kad pakalpojuma sniedzējs izlaidis tūristu no sava spēkrata, konstatējis, ka viņam esot apčurāta jaka. Velorikšotājs atzina, ka dusmās neesot noturējies, tāpēc klientam iesitis.