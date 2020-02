Jaunās ekonomikas valstu universitāšu reitingā ierindojušās trīs Latvijas universiātes - LU, RTU un LLU

Pasaules prestižākās universitāšu reitingu aģentūras "Times Higher Education" (THE) veidotajā Jaunās ekonomikas valstu reitingā "THE Emerging Economies University Rankings 2020" ierindojušās trīs universitātes no Latvijas - Latvijas Universitāte (LU), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU).