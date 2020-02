Visuresoša tehnoloģija, par kuras izstrādi autors nesaņēma ne centa

Ikviens no mums ir redzējis svītrkodu – horizontālas melnas līnijas uz balta fona. Tas ir kļuvis par vienu no būtiskākajām mūsdienu dzīves sastāvdaļām. Pirms vairāk nekā četrām desmitgadēm, kad tika radīts svītrkods, tā radītājam pat prātā nenāca, cik svarīgs būs viņa izgudrojums. Vēl pārsteidzošāk, ka viņš no šā izgudrojuma peļņu neguva.