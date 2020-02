Una Ulme: Kā izveidot labas attiecības ar saviem gadiem

Ja krēmā no 20 sastāvdaļām ir tikai divas aktīvās vielas, tad nez vai vērts par to tērēt kaut pāris eiro. Tāpēc neļausim, ka kosmētikas industrija mūs “tin ap pirkstu”, bet iepirksimies gudri.

Tu uzrakstīji grāmatu “Skaistumam nav gadu” un vadi daudzus iedvesmas pasākumus sievietēm Latvijā. Kādi ir Tavi novērojumi - vai mūsu sievietēm ir labas attiecības ar saviem gadiem.

Sievietes cenšas veidot labas attiecības ar saviem gadiem, taču tas nav viegli. Ir ārkārtīgi liels spiediens no sabiedrības puses un jāatzīst, ka jaunības kults nekur nav pazudis. To sievietes izjūt darbā, sociālajos tīklos, masu medijos, galu galā – ikdienā. Un, lai arī visapkārt ir tik daudz iedvesmojošu piemēru, mums katrai šī “cīņa” ar sevi jāizcīna vienatnē. Ir grūti sev atzīt – es vairs neesmu jauna, šķirstot jaunības albumus, izlaužas žēla nopūta un arī uzmanība no vīriešu puses nav tāda kā agrāk.

Tikai tad, kad mēs labi jutīsimies pašas savā kompānijā, kad nevajadzēs “baroties” no apkārtējo uzmanības, varēsim sākt veidot attiecības ar saviem gadiem.

Te man gribētos vilkt paralēles ar šķiršanos no vīrieša. No sākuma tu nespēj šo faktu pieņemt, tad dusmojies un krīti izmisumā, līdz visbeidzot to pieņem. Tieši tāpat ir ar jaunība. Tā neatgriezīsies un tu neko nevari izdarīt. Tikai pieņemt šo faktu un ar to gudri sadzīvot.

Kādi šobrīd ir Tev pašai interesantākie trendi skaistumkopšanā/makeup tendencēs?

Grima tendencēm uzmanību nepievēršu. Patiesībā man pat šķiet komiski, ka katru gadu viena un tā pati krāsu palete tiek pasniegta citādā mērcē. Es zinu, kas man piestāv un tas ir mans “trends”. Kas attiecas uz skaistumkopšanu – ar prieku vēroju, kā attīstās zinātne un tehnoloģijas, kas dod iespēju reāli palēnināt novecošanās procesus. Ārkārtīgi liels lēciens ir peptīdu integrēšana kosmētikas satāvā, jo šīs aminoskābes spēj atjaunot šūnu bojājumus. Ļoti strauji attīstās aparāttehnoloģijas, kas stimulējot ādas šūnu pašatjaunošanās spējas rada reālu alternatīvu plastiskajai ķirurģijai.

Bez tam, šīs metodes vairs nav tik agresīvas, faktiski netraumē ādu, tajā pat laikā ir daudz efektīvākas nekā pirms pāris gadiem.

Kas ir Tavi projekti šogad? Uz ko aicināsi sievietes?

Pagaidām es izbaudu atpakaļ saikni ar savām lasītājām un atsaucos uzaicinājumiem tikties klātienē. Zinu, ka sievietēm, tas ir būtiski, tāpēc neatsaku un dodos arī uz mazajām lauku bibliotēkām. Daru to bez maksas, jo uzskatu to par sava veida misiju – dalīties ar iegūto pieredzi un zināšanām, cerībā, ka kādam tas noderēs. Vasarā došos uz savām lauku mājām, kur uz laiku atslēgšos no ārpasaules un visticamāk, radīsies kāds jauns projekts. Skaidri zinu to, ka turpinājums sekos…

