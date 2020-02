Koronavīruss Igaunijā: sniegta informācija par autobusu, kurā no Rīgas izbrauca saslimušais

Medijos izskanējis, ka Irānas pilsonis, kurš ir Igaunijas pastāvīgais iedzīvotājs, ielidojis Rīgā no Irānas tranzītā caur Turciju. Uz Rīgu no Turcijas tiešos reisus veic Turcijas aviokompānija "Turkish Airlines", kuras lidmašīna no Stambulas vakar ielidoja Rīgā plkst.11.20.