Vai Afganistānā beidzot iestāsies miers?

Rajevs norāda, ka ASV šis karš ir ļoti apnicis. Neviens Afganistānas karam negrib tērēt naudu un sūtīt turp karavīrus. Tomēr mēs arī nevaram runāt par to, ka Vašingtona šajā valstī nebūtu neko panākusi. Tā vairs nav vieta, kurā Al Qaeda var brīvi plānot uzbrukumus Rietumiem. Tāpat grupējums «Taliban» tur nebūt vairs nav tikpat spēcīgs kā 2001. gadā. Līdz ar to – plāns «minimums» ir sasniegts. «Afganistāna vairs nav kritisks drauds ASV kaut kādā būtiskā veidā,» saka Rajevs.

Rajevs norāda, ka to var izskaidrot ar to, ka Afganistānā jebkāda kontrole pār jebkādām teritorijām ir ļoti nosacīta. Valstī esošie klanu vadītāji regulāri maina savu piederību vienai vai otrai karojošajai pusei. Savukārt šī piederība tiek izvēlēta, balstoties uz izdevīguma apstākļiem. Ja viņš redz kaut kādus kardinālus labumus, lai šodien darbotos valdības labā, bet rīt atkal pretējā pusē, kažoks tiks momentāni nomainīts.

Rajevs norāda, ka lielos vilcienos miera līguma noslēgšana tomēr ir izdevīga abām pusēm. ASV ļoti vēlas šajā valstī samazināt savu karavīru skaitu noguruma dēļ, bet «Taliban» vienmēr ir vēlējusies panākt visu ārvalstu karavīru aiziešanu. Šajā gadījumā nedaudz zaudētāja ir ASV atbalstītā Afganistānas valdība, jo tai būs jāiztiek bez spēcīga Vašingtonas militāra atbalsta. Tomēr arī tā var no šī miera līguma iegūt, jo tiks mazāk uzskatīta par ASV marioneti, palielinot atbalstu iedzīvotāju vidū. Atbildot uz jautājumu par to, kā «Taliban» reliģiski var pamatot darījumu slēgšanu ar savu ienaidnieku Nr.1, Rajevs uzskata, ka mullas noteikti atradīs, kā to visu pārdot. Turklāt talibiem arī nav jāsteidzas – tiem atšķirībā no Trampa nav decembrī jācīnās par pārvēlēšanu. Viņi Afganistānā atradīsies vēl ilgi pēc pašreizējā ASV prezidenta un tik un tā var potenciāli panākt savu.