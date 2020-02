Rīgas lidostā strādājošam robežsargam veic koronavīrusa analīzes

Jau ziņots, ka Igaunijā ceturtdien apstiprināts pirmais saslimšanas gadījums ar jauno koronavīrusu "Covid-19", un saslimušais cilvēks valstī ieradies ar autobusu no Rīgas, savukārt Rīgā viņš ieceļojis ar avioreisu no Turcijas, paziņojis Igaunijas sociālo lietu ministrs Tanels Kīks.

Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) saņemtā informācija no kolēģiem Igaunijā liecina, ka šodien apstiprinātais Igaunijas "Covid-19" pacients ielidoja Rīgā 26.februārī un uzreiz ar autobusu devās uz Igauniju, Rīgā pavadot aptuveni 2,5 stundas.

Igaunijas portāls "Delfi" vēsta, ka inficētais Irānas pilsonis Rīgā ielidojis no Irānas tranzītā caur Turciju. Uz Rīgu no Turcijas tiešos reisus veic Turcijas aviokompānija "Turkish Airlines", kuras lidmašīna no Stambulas vakar ielidoja Rīgā plkst.11.20.