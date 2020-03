Veselība sākas ar tīrām rokām

Ja cerat, ka no mikrobiem jūs paglābs roku beršana ar antibakteriālajām ziepēm, jūs alojaties – efekts var izrādīties pretējs. Antibakteriālās ziepes nav domātas ikdienas lietošanai, jo iznīcina roku dabīgo mikrofloru. Ejot bojā labajiem, mūsu organismam vajadzīgajiem mikrobiem, sāk vairoties mikroorganismi, kas var mums kaitēt. Antibakteriālās ziepes lieto izņēmuma gadījumos, lai mazgātu ādu, kurā ir brūces.

Pareizas roku mazgāšanas 10 soļi no "Drogām" :

Tāpēc, pirms dodies ārā no mājām, paķer līdzi dezinfekcijas līdzekli.

Lai gan cietajām ziepēm nav nekādas vainas, tās ir nedrošākas par šķidrajām, jo uz tām var palikt mikroorganismi. Ja mēs cietās ziepes lietojam mājās, varam par to īpaši neuztraukties, bet sabiedriskās vietās un it īpaši slimnīcās ir jālieto ziepes ar dozatoru, kas pasargā ziepes no mikroorganismiem.