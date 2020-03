KP "Bite Latvija" un "Baltcom" apvienošanā nesaskata būtisku kaitējumu konkurencei

Gorškova norādīja, ka apvienošanās dalībnieku darbība pārklājas vairākos ar telekomunikāciju jomu saistītos tirgos. "Bite Latvija" īpašnieks ir "Bite Lietuva", kam pieder arī mediju grupa "All Media Baltics", kas Latvijā nodrošina tādu televīzijas programmu kā TV3, "TV3 life" (iepriekš ar nosaukumu LNT), TV6, "TV3 mini" (iepriekš ar nosaukumu "Kanāls 2") un citu vairumtirdzniecību.

Telekomunikāciju jomas tirgus spēlētāji ir pauduši bažas, ka apvienošanās rezultātā jaunais tirgus dalībnieks izmantos savu varu televīzijas vairumtirdzniecības tirgū un ierobežos citu komersantu darbību, piemēram, "Bite" grupas uzņēmumiem piedāvājot uz izdevīgākiem noteikumiem "All Media Latvia" televīzijas programmas. Konkurences padome uzskata, ka bažas, ka "Bite" varētu norobežot pārējos tirgus dalībniekus no Latvijā populārajām televīzijas programmām, tika risinātas ar saistošajiem noteikumiem 2017.gadā, kad padome lēma par "Bite Lietuva" un "MTG Broadcasting" (tagad "All Media Baltic") apvienošanos.