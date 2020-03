Latvijā ar "Covid-19" inficētā sieviete ir vesela; analīzes vairs neuzrāda vīrusu

lai pierādītu, ka cilvēks ir atbrīvojies no "Covid-19", ir vajadzīgas divas pārbaudes ar 24 stundu intervālu pēc pozitīvu analīžu rezultātu saņemšanas.

Vienlaikus SPKC joprojām gaida informāciju no Vācijas atbildīgajiem dienestiem saistībā ar Vācijas pilsoni, kurš atradies vienā mikroautobusā ar pirmo Igaunijā reģistrēto "Covid-19" gadījumu. Perevoščikovs atgādināja, ka SPKC ir apzinājis visas šajā mikroautobusā riskam pakļautās personas, un viņiem ir noteikta 14 dienu karantīna.

"Saslimušo skaits noteikti varētu pieaugt, ja turpināsies ceļojumi," sacīja Perevoščikovs, piebilstot, ka "Covid-19" nereti izpaužas vieglā formā, tāpēc saslimušais to var arī sākotnēji nepamanīt.

SPKC eksperts arī stāstīja, ka nesen Slovākijā konstatēts gadījums, kur kāds iedzīvotājs inficējies ar "Covid-19" pēc tam, kad viņa dēls atgriezies no Itālijas. Šajā gadījumā inficēšanās notikusi, lai gan no Itālijas atbraukušais uzrādījis negatīvus analīžu rezultātus uz "Covid-19".

Minētais gadījums norāda uz to, ka pastāv iespējamība, ka ar "Covid-19" inficētais nemaz to neapzinās. Tāpēc SPKC rekomendē riska grupā esošās personas, proti, iedzīvotājus ar blakusslimībām vai seniorus, būt īpaši piesardzīgiem, kontaktējoties ar jebkuru, kurš ir atgriezies no teritorijām, kur notiek nekontrolēta vīrusa izplatīšanās.