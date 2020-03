Krimināllietā par 124 000 eiro izkrāpšanu no valsts tiesa pieprasa papildu dokumentus no VID

Šajā lietā tiesa jau ir nopratinājusi visus lieciniekus. Lietas izskatīšana līdz šodienai iepriekš tika atlikta, lai pieprasītu dažus dokumentus. Taču arī šodien lietas izskatīšana tika atlikta, lai pieprasītu papildu dokumentus no VID.

Kriminālprocesā savāktie pierādījumi norāda uz to, ka apsūdzētais, izmantojot uzņēmumu, kurā bija valdes loceklis, izkrāpa no valsts budžeta naudu kopsummā 123 176 eiro apmērā, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam (VID) uzņēmuma PVN deklarācijas, tajās vairākos gadījumos krāpšanas nolūkos nepamatoti deklarēja palielinātu darījumu vērtību par pasažieru autobusu iegādi no apsūdzētā radiniekiem piederošiem uzņēmumiem. Tādējādi apsūdzētais, būdams valdes loceklis, ar viltu ieguva uzņēmuma tiesības uz PVN pārmaksas atmaksām.