Londonā arestē Kazahstānas eksprezidenta meitas un mazdēla īpašumus $100 miljonu vērtībā

Pēc Lielbritānijas tiesībsargājošo iestāžu prasības pagājušogad tika arestēta apsargāta māja ar baseinu un kinozāli, kas atrodas vienā no valsts dārgākajām ielām - Bišopsavēnijā. Arestēta arī privātmāja Haigeitā un liels dzīvoklis Čelsijā.

BBC noskaidroja to īpašniekus, sadarbībā ar organizācijām "Finance Uncovered" un "Transparency International" analizējot publiski pieejamos datus. Otrdien Londonas Augstākā tiesa atļāva šo informāciju publiskot, neraugoties uz īpašnieku iebildumiem.

To arestēšana bija viens no pirmajiem soļiem Lielbritānijas jaunajā kampaņā pret naudas atmazgāšanu ar nekustamā īpašuma darījumiem valstī. Ar speciālu orderi (Unexplained Wealth Orders) iespējams konfiscēt īpašumu, ja saimnieks nevar pierādīt, ka ir to iegādājies par godīgi sapelnītu naudu.