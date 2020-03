Covid-19 dēļ LM rosinās mainīt darba devēju un valsts atbildību slimības naudas izmaksas nodrošināšanā

Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) mudina gan darba devējus, gan darbiniekus pret vīrusa uzliesmojumu un ar to saistītajiem riskiem izturēties ar lielu atbildību: "Mums jādara viss iespējamais, lai mēs nepieļautu slimības izplatīšanos un mēs aicinām cilvēkus ļoti apdomīgi izturēties pret savu un citu veselību, neradot draudus sabiedrībai. Valsts šajā brīdī ir gatava uzņemties atbildību, samazinot slogu darba devējiem, kuriem slimība jau tā radīs zaudējumus".

Šobrīd atbilstoši likumam "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" darba devēja pienākums ir darba ņēmējiem, kuriem darba periodā iestājusies pārejoša darba nespēja (izņemot darba nespēju, kas saistīta ar grūtniecību un dzemdībām un slima bērna kopšanu), izmaksāt no saviem līdzekļiem slimības naudu ne mazāk kā 75 procentu apmērā no vidējās izpeļņas par otro un trešo pārejošas darba nespējas dienu un ne mazāk kā 80 procentu apmērā - par laiku no ceturtās darba nespējas dienas, taču ne ilgāku par 10 kalendāra dienām.