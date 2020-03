Tirdzniecības centrā "Alfa" vairāki pakalpojumu sniedzēji uz nenoteiktu laiku pārtrauc darbu

Viņa informēja, ka no svētdienas darbu uz nenoteiktu laiku pārtrauc sporta klubs "MyFitness", spēļu tirgotājs "Brain Games", mobilo sakaru operatora "Tele2" klientu apkalpošanas centrs, kinoteātris "Cinamon" un bērnu atpūtas zona "Adventures’ Zone".

Savukārt darba laiku saīsina ēdināšanas uzņēmumi "Lido" un "Vairāk saules", strādājot katru dienu no plkst.11 līdz plkst.20, picērija "Čili pica" - katru dienu no plkst.10 līdz plkst.22, kā arī "SEB banka" klientu apkalpošanas centrs strādās tikai darbadienās no plkst.10 līdz 18.