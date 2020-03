Jautājumi un atbildes par jauno koronavīrusu

Jaunākais pētījums , kas šīs nedēļas sākumā tika publicēts izdevumā “New England Journal of Medicine”, liecina, ka gaisā vīruss spēj izdzīvot vairākas stundas, savukārt, uz virsmām - vairākas diennaktis.

Vai var ielidot Viļņā no Ēģiptes un tad ar īrētu auto doties uz Rīgu?

Latvijas Ārlietu ministrija informē, ka no 19. marta plkst 00.01 Lietuvā tiks ielaisti tikai un vienīgi tie ārvalstu pilsoņi, kuriem ir oficiāla uzturēšanās vai darba atļauja Lietuvā. 18. marta vakarā Lietuvas premjerministrs Sauļus Skvernelis paziņoja, ka Lietuva pagarina koridoru ārvalstniekiem līdz 23.martam, tomēr precīzai situācijas noskaidrošanai konkrētajā brīdī ieteicams sazināties ar Latvijas Ārlietu ministrijas konsulāro dežurantu.

Vispārēja karantīna Latvijā šobrīd nav noteikta. Latvijā līdz 14. aprīlim ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, kas paredz dažādus pasākumus infekcijas izplatības mazināšanai, tai skaitā 14 dienu karantīnu tiem, kuri atgriezušies no ārzemēm. Kā skaidro Veselības ministrijas galvenais speciālists infektoloģijā Uga Dumpis, karantīna slimajam nozīmē pilnīgu neiziešanu no mājas. Pašizolācija nozīmē, ka cilvēks var iziet no mājas (mežs, pludmale), bet nedrīkst kontaktēt ar citiem cilvēkiem tuvāk par 2m, kā arī jābūt uzmanīgam ar virsmām (durvju rokturi, lifta poga utt).