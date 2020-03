Pārlieku biedē koronavīruss? Ieklausies, kā nepieļaut trauksmi un paniku

1) Izvairies no (ar veselību saistītām) ziņām

Mēs visi vēlamies būt informēti par jaunumiem, taču, ja jūti trauksmi, tieksme nemitīgi pārbaudīt un izlasīt jaunāko var tikai veicināt tavu nemieru. Mēģini noteikt sev laika ierobežojumu ziņu lasīšanai un skatīšanai. Turklāt vienmēr vari pateikt tuviniekiem un draugiem, lai viņi tevi informē tikai par ārkārtas situāciju, kas obligāti jāzina, raksta "The Guardian".

"Dakteris Google" nav un nekad nebūs tavs draugs, it īpaši tad, ja tu ciet no trauksmes un panikas lēkmēm. Noteikti šajā laikā arī nekonsultējies forumos. Apzinies, ka tajos apgrozās cilvēki, kas domā, ka viņiem ir iemesls satraukties par kaut ko. Izvairies no tādas publikas, jo tā nav objektīva.