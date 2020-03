"Mammu, man nav ko darīt" jeb idejas kā pavadīt laiku, dzīvojot mājās

Vlogs jeb video blogs ir laba aizraušanās, kā izzināt kādu tēmu un trenēt savas runas un prezentācijas prasmes. Rimi Bērniem eksperts Klāvs iesaka izveidot vlogu ar praktiskiem ieteikumiem, piemēram, kā interesanti pavadīt laiku, esot mājās. Aizraujoši ir arī veidot "stop motion" video, piemēram, no plastilīna vai Lego klucīšiem. Kā skaidro Klāvs, "stop motion" ir filmēšanas tehnika, kur atkārtoti tiek apstādināta un atjaunota filmēšana, lai figūrām radītu kustības iespaidu. Lai uzzinātu vairāk par to, kā filmēt un montēt video, meklē informāciju internetā!

Vispirms izdomā, par ko būs komikss - par skolēnu, tādu pašu kā tu, vai par kādu supervaroni? Varbūt par dzīvniekiem? Kādas grūtības piemeklēs galveno varoni? Kā viņš tiks tām pāri? Apdomā kādu noteiktu īpašību, kas piemitīs galvenajam varonim un padarīs to īpašu (burvju spējas vai bailes no gaismas). Tāpat pārdomā, kādas būs komiksa beigas, un varbūt stāstā būs iekļauta kāda pamācība? "Komiksa veidošana būs vēl interesantāka, ja to pēc tam prezentēsi mājiniekiem," iedrošina Klāvs.

"Izpēti populārākos un interesantākos burvju trikus un apgūsti kādu no tiem. Trenējies un praktizē savu triku, lai skatītāji to uzreiz nevarētu atklāt. Kad esi gatavs, pārsteidz vecākus, brāļus un māsas ar savu triku," rekomendē Klāvs, iesakot trikus meklēt internetā vai kādā no triku grāmatām. Iedvesmojies no Rimi Bērniem ekspertu sagatavotajiem trikiem šeit.