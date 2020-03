Latvijas un Igaunijas tūristus no Vācijas Latvijā nogādās "Tallink" prāmis "Romantika"

Satiksmes ministra Tāļa Linkaita (JKP) padomniece komunikācijas jautājumos Baiba Ābelniece aģentūrai LETA norādīja, ka ministrijā vēl nav saņemta prasība atļaut "Tallink" prāmim ienākt kādā no Latvijas ostām.

Prāmis no Rīgas ostas otrdien izbrauks agrākais plkst.20. Visi Vācijas pilsoņi, kuri vēlēsies izmantot šo kuģi, lai atgrieztos Vācijā, varēs iegādāties biļetes uz reisu Rīgas pasažieru ostā no plkst.19. Ceļojums no Rīgas uz Zasnicu ilgs apmēram 24 stundas.