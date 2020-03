"Rimi Latvia" un "Maxima Latvija" ieviesuši vairākus risinājumus Covid-19 ierobežošanai

Kā pastāstīja "Rimi Latvia" Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja Kristīne Ciemīte, lai pasargātu no inficēšanās cilvēkus ar augstāko saslimšanas risku, no otrdienas "Rimi" veikalos tiek ieviestas iepirkšanās stundas vecāka gadagājuma cilvēkiem, topošajām māmiņām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šie pircēji aicināti pirkumus visos "Rimi" tīkla veikalos veikt katru dienu no plkst.8 līdz plkst.10.