Covid-19 laikā tirgotājus satrauc grūti izpildāmās drošības prasības veikalos

Lai decentralizētu pircēju plūsmas, kā to prasījusi EM, dažviet 40 kvadrātmetru lielā tirdzniecības zālē uzturas tikai trīs cilvēki, kamēr pārējie klienti ir spiesti stāvēt ārā lietū un vējā, apdraudot savu veselību, tirgotāju problēmas skaidro asociācijas vadītājs. Viņaprāt, ir "nepieciešams mainīt arī rīkojumu par divu metru zonu, atstājot to kā galveno, bet, kur tas nav iespējams, noteikt attālumu ne mazāku par vienu metru, kā virknē Eiropas Savienības (ES) valstu".

No Danusēviča paustā arī noprotams, ka patlaban likumsargi pārāk stingri kontrolē, vai un kā tirdzniecības vietās praktiski tiek īstenotas prasības sociālās distancēšanās nodrošināšanai. "Kategoriski iebilstam pret pašlaik izvērsto pašvaldības policijas teroru pret mazo tirdzniecības vietu īpašniekiem, kā arī Valsts policijas novēršanos no palīdzības sniegšanas gadījumos, kad pret pārdevējiem tiek vērsta psiholoģiskā vardarbība," teikts LTA izplatītajā paziņojumā.

LTA vadītājs skaidro, ka tirgotāju lēmumu pieņemšanu par darbību krīzes laikā būtiski apgrūtina iznomātāju un nomnieku saistības. "Daudzi iznomātāji nav gatavi samazināt nomas naudu un atsaka nomas maksas iesaldēšanu, citi gatavi to darīt, ja uz krīzes laiku tiks atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa un sociālā nodokļa. Spriedzi varētu noņemt lēmums par prasījumu un to juridisko seku apturēšanu, vienlaikus valdībai vienojoties ar elektrības, gāzes, ūdens un citu resursu dominējošiem piegādātājiem par tarifu samazinājumu uz šo periodu," iespējamos krīzes risinājumus tirgotāju redzējumā ieskicē Danusēvičs.