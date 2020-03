Strādā vai mācies no mājām? Lūk, 11 padomi efektīvākai interneta izmantošanai

E-pastu apmaiņa, strādājot attālināti, nenoliedzami ir ļoti svarīga un neatņemama darba sastāvdaļa. Tajā pašā laikā lielu datņu pārsūtīšana ar e-pasta starpniecību ir viena no darbībām, kas noslogo datu pārraides tīklu. Lai darbs ritētu raiti un bez aizķeršanās, iesakām apjomīgas datnes nesūtīt e-pastā, bet izmantot kādu no datņu glabāšanas un sinhronizācijas pakalpojumiem, piemēram, Google Drive, augšupielādējot to vienreiz un ļaujot tam piekļūt neierobežotam cilvēku skaitam. Šāds risinājums arī aiztaupīs neskaitāmu e-pastu apmaiņu, ja, piemēram, dokumentā nepieciešami labojumi, jo sniedz ikvienam iesaistītajam iespēju operatīvi tos veikt dokumentā tiešsaistē.