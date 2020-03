Nosaka sociālā atbalsta pasākumus darba devējiem, maznodrošinātajiem un personām ar invaliditāti ārkārtējās situācijas laikā

Ja darbiniekam no šī gada 22.marta līdz 30.jūnijam saistībā ar Covid-19 saslimšanu vai atrašanos karantīnā būs izsniegta darbnespējas lapa, slimības pabalstu piešķirs un izmaksās par laiku no darbnespējas otrās dienas. Slimības pabalstu piešķirs 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Noteikts, ka šādā gadījumā izsniedzama darbnespējas lapa B, ko apmaksā valsts. Attiecībā uz slimības pabalsta piešķiršanu, aprēķināšanu, izmaksas periodu un pārmaksu spēkā būs līdzšinējā kārtība.