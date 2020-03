Līdz 1.aprīlim ierobežos satiksmi Aleksandra Čaka un Marijas ielā

Saistībā ar kanalizācijas tīklu atjaunošanas darbiem no šodienas līdz 1.aprīlim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Aleksandra Čaka ielā, posmā no Lāčplēša ielas līdz Blaumaņa ielai un Marijas ielā, posmā no Dzirnavu ielas līdz Blaumaņa ielai, informēja Rīgas domes pārstāve Aira Šmelde.