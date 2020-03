Priekšlikums slēgt azartspēļu zāles - solis pretim nelegālajam biznesam?

Runājot par iespējamo ēnu ekonomiku nozarē, Jarockis saka, ka, "ņemot vērā to, ka ir paredzēts ne tikai aizliegums “zemes” spēlēm, bet arī licencētajām interaktīvajām azartspēlēm, tas var veicināt alternatīvo tehnoloģisko risinājumu izmantošanu piekļuves nodrošināšanai nelegālajai interaktīvo azartspēļu tirgus daļai, kurā nav paredzēti atbildīgās spēles mehānismi - tajā skaitā iespēja tikt iekļautam no azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm pašatteikušos personu reģistrā".

"Līdz ar straujo vīrusa “Covid-19” izplatību un sporta dzīves “paralizēšanu” bijām rēķinājušies, ka turpmākais gads būs izaicinājumu pilns, tomēr šādu rīcību no valsts puses gaidījuši nebijām. Neskatoties uz to, darīsim visu, lai, cerams, šīs īslaicīgās krīzes apstākļos saglabātu savu profesionālo komandu un darbiniekus. Vienlaikus gaidīsim, kādi būs turpmākie soļi no valdības puses – kā viņi grasās nākt pretī šīs nozares uzņēmējiem, pilnībā apturot to darbību," saka Niedra.