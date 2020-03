Savukārt nacionālā līmenī šī pandēmija liek daudzām valstīm pārdomāt to sociālās politikas, it īpaši sociālās un veselības aprūpes jautājumos. Ja politikas tiks mainītas, ņemot vērā no pandēmijas gūtās mācības, tas var veicināt vispārējās nevienlīdzības samazināšanos.