Padomi, kā dzīvesbiedriem veiksmīgāk izturēt nebeidzamu kopā būšanu un darbu mājās

Darbs no mājām, it īpaši, ja abi partneri strādā kopā, var radīt biežus strīdus un arī nepareizi saprastus komunikācijas signālus. "LinkedIn" aptaujātie eksperti devuši padomus, kā veiksmīgi pārvarēt pandēmijas laiku un strādāšanu no mājām kopā ar savu partneri.

"Ir pilnībā saprotams, ka daudzi no mums jūtas tā, it kā būtu izstumti no savas komforta zonas, un tas attiecīgi rada arvien lielākas "sāpes". It īpaši laikā, kad pielāgojamies jaunajai realitātei," raksta Diksons. "Tas rada ārkārtīgi lielu nepieciešamību pēc tā, lai pāris strādātu kā komanda, lai kopīgi pārvarētu radušos šķēršļus (respektīvi, pārmaiņas dzīvē, ko radījusi Covid-19 krīze)."