Latvijā radīta, pasaulē pārbaudīta - laika uzskaites programma efektīvam darbam no mājām

Darbiniekiem ir svarīgi apzināties, ka no viņiem negaida nepārtrauktu darbu astoņu stundu garumā, bet gan produktīvu darbu īsākos laika posmos, kas neļauj pārgurt un izdegt.

Nevar noliegt, darba devējiem šis ir uztraukumiem bagāts posms. Stresam par Covid-19 straujo izplatību un no tā izrietošo ekonomisko situāciju valstī un pasaulē, paralēli vēl ir jāspēj vadīt komandu, kad tā strādā attālināti. Šajā situācijā arvien vairāk uzņēmumi steidzami meklē risinājumus, kā no mājām turpināt vadīt savu uzņēmumu.

Pēc straujā klientu pieauguma un jau pirmajām atsauksmēm varam secināt, ka šajā ārkārtas situācijā "DeskTime" loma efektīvā darbinieku pārvaldē ir izšķiroša. Neatkarīgi no komandas lielumu, automātiskā darba laika uzskaite piefiksē visus darbinieka projektus, izmantotās lapas un lietotnes, atklājot gan darbinieku liekās aktivitātes, gan ļaujot veiksmīgi sekot līdzi visiem aktuālajiem projektiem un to patiesajam izpildes laikam. Šīs ir tikai dažas no funkcijām, kas atvieglo uzņēmēju dzīvi un samazina stresu par komandas darbinieku turpmāko pārvaldi.