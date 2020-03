Spēles noteikumu radikāla maiņa jeb kā Covid-19 krīze mainīs ekonomiku pasaulē

Tomēr vissvarīgākā mācība no vairāk nekā 500 gadu vēstures ir tā, ka Eiropā nekas nespēj tā palielināt valdības atbalstu atsevišķām nozarēm kā krīzes. Vēsturnieki plaši piekrīt idejai, ka fiskālās kapacitātes audzēšana kapitālisma valstīs no 1700. gada līdz mūsdienām ir bijusi saistīta ar nepieciešamību mazināt ekonomiskās sekas no dārgajiem kariem, it īpaši tiem, kur iesaistītas flotes, kas karojušas ļoti tālu no mājām. Piemēram, Septiņu gadu karš, kas notika no 1756. līdz 1763. gadam, tiek uzskatīts par pirmo globālo karu, kurā iesaistījās daudzas valstis un kaujas nereti notika tālās teritorijās.