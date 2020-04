Lielākie reklāmas pieaugumi novēroti pārtikas, telekomunikācijas un mājas preču nozarēs

Pēc "gemiusAudience" datiem, vērojams internetā pavadītā laika pieaugums - salīdzinot šī gada trešo un divpadsmito nedēļu jeb pirmo nedēļu pēc ārkārtējā stāvokļa izsludināšanas valstī, vidējais viena lietotāja pavadītais laiks tiešsaistē no datoriem pieaudzis par 13%, no mobilajām ierīcēm - par 40%, bet no visām ierīcēm kopā - par 17 %.