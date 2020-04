Reģionālās slimnīcas dažviet nav gatavas Covid-19 pacientu pēkšņai uzņemšanai

Veselības inspekcijas secinājums, ka slimnīca nav gatava cīņai ar epidēmiju, apstiprinājās pagājušās nedēļas nogalē. Ogres mediķiem radušās aizdomas, ka diviem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta atvestiem pacientiem varētu būt bīstamais vīruss. Ogres slimnīcā no abiem paņemti paraugi analīzēm, taču piesardzības pasākumi nav ievēroti.

DAINIS ŠIROVS SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs, Ogres domes deputāts (Latvijas zemnieku savienība) - Svētdien no rīta man ziņoja galvenā ārste, ka abiem diviem ir pozitīvs. Situācija tāda, ka ar pirmo pacienti kontakts bija sešiem mediķiem, un vienam pacientam no Lielvārdes, kurš tai laikā gaidīja uzņemšanā, ievērota distance, bet vienalga visi turpat jau apgrozās, un ar to pacientu, kas tika uzņemts nodaļā, tur bija kontakts 11 cilvēkiem, un kopā mūsu zaudējumus ir 17 mediķi, kuri tagad ir piespiedu karantīnā.