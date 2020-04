Mācītājs Daume: sievietei ir jāpasaka vecim - es aizvien tevi gribu! Tā ir vajadzīgākā jauda

Kas sievietēm jāzina par bērnu audzināšanu? Klausies, Anna, vienkārši mīli sevi! Esi laimīga par to, kas tu esi. Izbaudi sevi, un bērni to redzēs!

Ja gribi ko saprast par sevi - rokoties savā dobītē, diez vai tu sapratīsi. Mums vajadzīgs skats no malas par to, kas mēs esam.

Seksuālā dziņa, kas ir visgrūtākā. Ir gudrīši, kuri, īpaši kristīgajā pasaulē, saka - esmu stiprāks par to spēku, bet tad man ņirga par to nāk. Vairāk nekā 7 miljardi, pateicoties tam, ir pasaulē, un tu gribi konkurēt ar to? Tad tu esi stulbs. Tas ir milzīgs spēks, ar to cīnīties ir bezjēdzīgi, bet sadarboties ir gudri! Virzīt - vēl gudrāk.