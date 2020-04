"Forbes" nosauc bagātākos cilvēkus pasaulē: daļa no viņiem piedzīvojuši lielus zaudējumus

Bagātākais cilvēks pasaulē joprojām – trešo gadu pēc kārtas ir „Amazon” vadītājs Džefs Bezoss . Viņam izdevies saglabāt līdera pozīciju, pat neraugoties uz faktu, ka pēc šķiršanās no sievas Makenzijas viņam bijušajai laulātajai bija jāatdod „Amazon” akcijas 36 miljardu dolāru vērtībā.

Otrajā vietā ir „Microsoft” dibinātājs Bils Geitss , un viņam seko luksusa preču tirgotājs Bernārs Arno , kuram šajā sarakstā izdevās apsteigt Vorenu Bafetu . „Wallmart” tīkla īpašniece Alise Valtona miljardieru sarakstā ieņem devīto vietu, un viņa ir bagātākā sieviete pasaulē, kuras īpašumā ir 54,4 miljardus vērtas bagātības. Kopumā miljardieru sarakstā ir iekļuvusi 241 sieviete, no kurām septiņas dala savas bagātības ar laulāto, brāli vai māsu, vai arī ar bērnu.

Kopumā 267 cilvēki, kas pagājušajā gadā bija iekļauti šajā sarakstā, nu vairs tajā nav redzami. Tas noticis lielākoties tādēļ, ka šo cilvēku vadītie uzņēmumi ir zaudējuši savu vērtību. 21 cilvēks no šā saraksta pērn nomira. Tomēr miljardieru sarakstu ir papildinājuši 178 jaunpienācēji no 20 pasaules valstīm, to vidū arī „Zoom Video Communications” dibinātājs un vadītājs Ēriks Jans, kura vadītais serviss ir kļuvis ļoti pieprasīts pandēmijas apstākļos. Visvairāk miljardieru dzīvo ASV (614), kam seko Ķīna (ieskaitot Honkongu un Makao) ar 456 miljardieriem.