FM: Atsevišķos šā gada mēnešos varētu būt deflācija

Ministrijā piebilda, ka 2020.gadā vidējā inflācija būs pozitīva, lai arī būtiski zemāka nekā iepriekšējos gados. Pašreizējos ekonomiskajos apstākļos patēriņa cenu kāpuma palēninājums tiek vērtēts pozitīvi, it īpaši tas ir svarīgi tiem iedzīvotājiem, kuriem ir mazinājušies ienākumi.

Tajā pašā laikā FM piebilda, ka ir preces, kurām turpinās tikpat straujš cenu kāpums kā janvārī un februārī. Cūkgaļa un svaigie augļi šā gada martā sadārdzinājās attiecīgi par 15,5% un 9,1% salīdzinājumā ar 2019.gada martu. Tādējādi var rasties ļoti dažādi priekšstati par cenu līmeņa reālo kustību atkarībā no katra iedzīvotāja individuālā patēriņa.

Tāpat kā šā gada pirmajos divos mēnešos, arī martā lielāko devumu patēriņa cenu kāpumā nodrošināja pārtikas cenu pieaugums par 3,5% salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo mēnesi, tādējādi izskaidrojot pusi no kopējā patēriņa cenu pieauguma.

Ministrijā prognozēja, ka līdzvērtīgs cūkgaļas un to izstrādājumu cenu kāpums Latvijā, kāds bija fiksēts martā, saglabāsies vēl līdz šā gada vidum, savukārt gada otrajā pusē cenu pieaugums mazināsies bāzes efekta dēļ. Pārtikas preču grupa veido piekto daļu no kopējā patēriņa groza un tā ir lielākā patēriņa grupā, līdz ar to pārtikas cenu pieaugums uztur vidējo inflāciju samērā augstā līmenī.