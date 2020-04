Vācu zinātnieku aplēses: reģistrēti tiek vien 6% inficēšanās gadījumu ar koronavīrusu

Getingenes Universitātes zinātnieki Kristians Bommers un Sebastians Vollmers analizēja datus no pētījuma, kas nesen tika publicēts akadēmiskajā žurnālā "The Lancet Infectious Diseases". Viņi aplēsa, ka visā pasaulē varētu būt atklāti apmēram 6% no visiem inficēšanās gadījumiem ar jauno koronavīrusu. Pētnieku aprēķini bija balstīti uz Covid-19 nacionālajiem mirstības rādītājiem un slimības ilgumu līdz nāvei.