Lasvegasā iespējams iegādāties 1970. gada luksusa pazemes bunkuru

Pazemes bunkuri kļuva vēl populārāki pēc tam, kad laikraksts “Washington Times” tos nodēvēja par “vidusmēra ģimenes dzīves koncepta sastāvdaļu”. Laikraksts tolaik izcēla bunkurus, kas bija iekārtoti gluži kā mājīgas un elegantas ģimenes mājas. Drīz vien bagāto ģimeņu māju pagrabos tapa luksusa tipa bunkuri, kas ne ar ko neatšķīrās no pārējām mājas istabām.

Viens no šāda mājas koncepta piekritējiem bija uzņēmējs Žirards Hendersons, kurš savu bagātību bija ieguvis ar kosmētikas uzņēmumu “Avon” un aviācijas uzņēmumu “Gulfstream Aerospace Corp”.

Turīgajam Hendersonam bija paniskas bailes no Aukstā kara – kungs bija pārliecināts, ka atomkara scenārijā ASV tiks noslaucīta no zemes virsas, tāpēc viņš dibināja uzņēmumu “Underground World Homes”, kas koncentrējās tieši uz pazemes bunkuru izstrādi. 1964. gadā Hendersons pat noorganizēja izstādi, kurā kultivēja pazemes dzīves konceptu. Pats uzņēmējs bija sev radījis vairākas pazemes mājvietas-bunkurus, kuros arī mitinājās līdz savai nāvei 1980. gadā. Viena no Hendersona mājām atrodas Lasvegasā.