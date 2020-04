Kas notiek ar mūsu ķermeni, ēdot baklažānu?

Lai arī baklažāni visā pasaulē tiek uzskatīti par dārzeņiem, tehniski tie ir augļi - tie nāk no ziedoša auga un satur sēklas, raksta izdevums "ELLE".

Iecienītākais ir “zilais” baklažāns, kas ir bagāts ar barības vielām, K un C vitamīnu un šķiedrvielām. Burvīgi, ka baklažāns nebūt nav kalorijām bagāts (100g = 20kcal).

Vairāki pētījumi ir pierādījuši, ka tas ir viens no spēcīgākajiem antioksidantiem, kas aizsargā šūnas no brīvo radikāļu ietekmes, kas ir viens no novecošanās cēloņiem.