Mazumtirgotāji līdz šim saviem darbiniekiem nav konstatējuši nevienu saslimšanu ar Covid-19

"Maxima Latvija" uzņēmuma vadītājs Viktors Troicins pauda gandarījumu par Veselības ministrijas lēmumu nodrošināt bezmaksas testēšanu veikala darbiniekiem. Viņš uzsvēra, ka veikalu darbiniekiem patlaban ir vitāli svarīga loma, nodrošinot primārās preces un pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem, un šāds Veselības ministrijas lēmums ir svarīgs ilgtermiņā - situācijai saasinoties, "Maxima Latvija" darbinieki var būt pārliecināti, ka saņems vajadzīgo atbalstu gan no darba devēja, gan no veselības aprūpes iestādēm.

TVNET jau ziņoja, ka valdībai pieņemot lēmumu, ka būtu jātestē arī tirdzniecības nozarē strādājošie, patlaban vēl tiek lemts par konkrētu veidu kā to darīt, tomēr viens no variantiem būtu ieviest izbraukuma mobilās Covid-19 testu ņemšanas vietas pie tirdzniecības centriem.

"Par to šobrīd kolēģi no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) runā ar tirdzniecības pārstāvjiem, ar nozares asociāciju, un mēs apsveram vairākus variantus, arī par to, ka varētu būt izbraukuma mobilās testu ņemšanas vietas pie lielākiem tirdzniecības centriem, lai to varētu izdarīt maksimāli ērti," otrdienas preses konferencē klāstīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).