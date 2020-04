Laiks, kad jāmācās apzinātā ēšana! Nepārēdies kopā ar TV, nesēdi uz kārtējās diētas

Bet diēta mūs attālina no sajūtām. Mainot uzturu, mēs tālāk attālināmies no sava ķermeņa sajūtām... Pārvietojamies savās domās - to var, to nevar... esmu laba, esmu slikta... utt. Tas ilgtermiņā nestrādā. Diēta nekad tevi neuzaicinās paskatīties uz atbildi, kāpēc mēs ēdam.