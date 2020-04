Melbārde aicina ES nekavējoties izveidot ārkārtas fondu mediju un žurnālistikas atbalstam

"Saprotot smago finansiālo situāciju, kurā patlaban ir nonākuši mediji, un apzinoties faktu, ka īsā laikā mēs varam ne tikai pazaudēt kvalitatīvus masu medijus un žurnālistiku, bet arī to, ka atstāto vakuumu informācijas telpā aizpildīs dezinformācija un propaganda, ir pienācis pēdējais laiks ES izrādīt solidaritāti," uzskata Melbārde, piebilstot, ka īpaša uzmanība visās iniciatīvās tiek pievērsta vietējiem un reģionālajiem medijiem, kā arī tiem, kas darbojos mazos tirgos, kā, piemēram, Latvija.

"Mēs jau esam liecinieki algu samazinājumam, darbinieku atlaišanai, un mēs no mediju nozares saņemam signālus par iespējamiem bankrotiem mēnešu, ja ne nedēļu laikā. Tas notiek, neskatoties uz to, ka dažas mediju organizācijas jau saņem tiešu vai netiešu atbalstu no dalībvalstīm," akcentēja Melbārde.