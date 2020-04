Tiesībsargs apstrīd minimālās vecuma pensijas - 80 eiro - atbilstību Satversmei

Jansons atklāj, ka saskaņā ar Eiropas Pārskatīto Sociālo hartu minimālajam vecuma pensijas apmēram Latvijā būtu jābūt vismaz 341 eiro mēnesī, tomēr 14% no visiem pensijas saņēmējiem Latvijā saņem minimālo vecuma pensiju un cenšas iztikt ar nepilniem 3 līdz 4,5 eiro dienā.

Pēc tiesībsarga norādes 2019.gada oktobrī, ka vecuma pensijas minimālais apmērs ir pārāk zems un to ir nepieciešams pārskatīt atbilstoši valsts budžeta iespējām,

valdība ar 2020.gada 1.janvāri minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzi palielināja no iepriekš noteiktajiem 64,03 eiro līdz 80 eiro mēnesī, savukārt personām ar invaliditāti no bērnības no 106,72 eiro līdz 122,69 eiro mēnesī.