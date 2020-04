Vairāk nekā pusei Latvijas iedzīvotāju trūkst zināšanu par datu drošību

Pētījumā noskaidrojot, kādus drošības pasākumus aptaujātie respondenti ievēro, rūpējoties par savu datu drošību digitālajā vidē, visbiežāk aptaujātie norādīja, ka never vaļā e-pastus un to pielikumus no nezināmiem un aizdomīgiem sūtītājiem (76%), never vaļā saites, kas ievietotas e-pastos apšaubāmās vēstulēs (72%), lieto antivīrusu programmas un regulāri tās atjauno (61%).