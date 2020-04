Vai kādam reiz izdosies atrast Šekltona kuģi?

Tā secinājuši zinātnieki, kuri pagājušajā gadā mēģināja to izdarīt, tomēr piedzīvoja neveiksmi un neatrada kuģi “Endurance”, kas 1915. gadā nogrima Vedela jūrā. Pētnieki saka, ka jūras ledus virs vraka atrašanās vietas gandrīz visu gadu ir ļoti biezs un plašs. Tas nozīmē, ka lielākajai daļai ekspedīciju ir grūti pat pietuvoties vietai, kur varētu sākt kuģa meklējumus.

“Vedela jūras ekspedīcijā 2019” tās dalībniekiem klājās pārsteidzoši labi. Viņi sasniedza vraka atrašanās vietu un palaida autonomu zemūdens aparātu, lai izpētītu jūras gultni. Tomēr 20 stundas pēc tam, kad robots bija sācis savu misiju, ar to pārtrūka sakari. Robotu atrast vairs neizdevās. Diemžēl mēs nekad neuzzināsim, ko tas, iespējams, atrada, 20 stundas esot zem ūdens.

“Lai beidzot varētu atrast vraku, būtu nepieciešami labāki jūras ledus apstākļi Vedela jūrā, to skaitā arī būtu nepieciešami plati nesasaluša ūdens rajoni. Būtu arī vajadzīgas divu kuģu operācijas, lai lauztu ledu un veiksmīgi palaistu un atgūtu autonomo zemūdens ierīci,” izdevumam “BBC” stāstīja pētniece Kristīne Bačelora.

Šekltona stāsts ir viens no slavenākajiem un neparastākajiem stāstiem par Antarktīdas “iekarošanas” laikmetu. Pēc tam, kad desmit mēnešus kuģis bija iesalis ledū, tas dreifēja pa Vedela jūru, līdz ieguva sūci un nogrima. Stāsts par to, kā Šekltonam ar biedriem izdevās ar glābšanas laivām un pa sauszemi izglābties no nāves, pats par sevi ir leģendārs.